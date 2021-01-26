Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 2317 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 917 825. Обновленные данные во вторник, 26 января, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 785 396 пациентов, из них 5572 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 100, в том числе известно о 70 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1129 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 187 680. За все время выздоровел 147 781 человек, также было зафиксирован 3581 летальный исход.

21 января власти Москвы сняли часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Например, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дошкольного образования и спортивные школы, также до 50 процентов общей вместимости увеличивается максимальное количество зрителей в концертных залах, кинотеатрах и театрах.

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