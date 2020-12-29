Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 798 098. Обновленная статистика во вторник, 29 декабря, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время от COVID-19 в городе вылечились 615 396 пациентов, из них 5626 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 11 064 человека, известно также о 75 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области было выявлено 1547 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе за все время — 152 235. С начала пандемии выздоровели больше 109 тысяч человек, всего скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 2856 пациентов, в том числе 24 человека за минувшие сутки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в столице. «Наверное, к середине — концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — предположила она.

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