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Обозначены сроки запуска беспилотных «Ласточек» на МЦК

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первые беспилотные электропоезда «Ласточка» запустят по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает «Интерфакс».

«Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе», — уточнил он.

Первый электропоезд «Ласточка» в беспилотном режиме был протестирован ранее в среду, 28 августа, на технологическом полигоне в Щербинке. В рамках испытаний специалисты проверили поведение электрички при внештатной ситуации, когда на пути появляется человек. По словам вице-премьера Максима Акимова, поезд отработал безошибочно, подавая сигналы и вовремя остановившись.

В марте сообщалось, что беспилотные «Ласточки» в Москве оснастят системой «машинного зрения». Она предусматривает установку камер, радаров и сканирующих лидаров, позволяющих формировать двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем. Новое оборудование позволит оценивать состояние и занятость путей.

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