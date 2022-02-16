Раскрыт смысл закидывания обуви на деревья в Москве

Россияне в группе Facebook «Ростокино» раскрыли смысл закидывания обуви на деревья в Москве.

Одна из участниц сообщества опубликовала фотографию: на ней изображено дерево, на ветках которого висит несколько пар обуви. «У нас в районе "обувное" дерево растет», — подписала автор поста, спровоцировав обсуждение этого феномена.

Мнения в комментариях по поводу обуви на деревьях разделились. Одни пользователи стали утверждать, что таким образом наркоманы помечают места для незаконной торговли запрещенными веществами. Другие фолловеры отметили, что с криминалом ситуация не связана, а свисающие с веток ботинки свидетельствуют старую студенческую традицию. «Версий несколько. Если студенты так отметили окончание сессии, то выбор места очень странный», — написал один из юзеров.

Некоторые жители столицы не стали разбираться обстоятельствах того, как обувь оказалась на ветвях, но отнеслись к ситуации с юмором. «А какая разновидность дерева? Абибас?» — пошутила одна из подписчиц.

Ранее жительница столицы рассказала о похоронных традициях в своем районе Бутово.