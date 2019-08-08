Объяснена популярность «священных свитков» шаурмы

У современной молодежи шаурма перестала вызывать «скверные ассоциации», как это было у предыдущих поколений. Таким мнением поделился шеф мясных концепций фудмаркета «Вокруг света» Максим Кузнецов, пишут «Известия».

По его словам, мясо в лаваше стало одним из самых популярных видов стритфуда благодаря своей низкой цене и деятельности стартаперов, которые начали продавать эту еду в фудтраках и гастромаркетах. Кроме того, «пищу богов», или «священные свитки», как их называет автор материала, крайне удобно есть на ходу.

Кузнецов добавил, что шаурма является в целом безвредным блюдом. «Жарить на гриле — это самый безопасный способ приготовления, потому что нет прямого контакта с маслом. Свежие овощи, понятный соус, тонкая лепешка — это более чем нормальная и не слишком калорийная еда», — рассказал он, отметив, что за всю свою жизнь пока не сталкивался с отравлением доннерами.

В то же время, по его мнению, экспериментальные и более дорогие вариации этого блюда пока не пользуются спросом среди потребителей.

Отмечается также, что в 1990-е шаурма была «обычной едой» вокзалов и вещевых рынков и не внушала доверия горожанам. В 2016 году в столице прошел «шаурмагеддон» — массовый снос ларьков, торгующих мясом в лаваше. Вместе с тем данным видом стритфуда заинтересовались крупные ресторанные сети и фудмаркеты.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Роспотребнадзор в ходе исследования московских заведений общепита выявил нарушения во всех точках по продаже шаурмы. На осмотренных с июня по октябрь 2018 года объектах была выявлена антисанитария, а в образцах продукции обнаружили золотистый стафилококк.

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