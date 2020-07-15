Объяснена причина дождливого лета в Москве

Лето текущего года выдалось дождливым из-за частого чередования периодов теплой и холодной погоды. Такую причину назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

По словам синоптика, холодной фронт возникает, когда холодные воздушные массы перемещаются на территорию, где был теплый воздух. «Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию (вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере)», — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что в течение летних месяцев много осадков выпадает по естественным причинам. «С конца мая солнце прогревает подстилающую поверхность, и возникает еще один тип движения — конвекция», — сказал метеоролог.

Вильфанд развеял миф о том, что самые дождливые времена года — это осень и весна. По его словам, такое представление глубоко ошибочно: на самом деле самый «мокрый» месяц — июль.

По данным МГУ имени Ломоносова, прошедший месяц в российской столице стал самым дождливым за последние 200 лет.

14 июля в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и большого количества осадков. Метеорологи пояснили, что в столичном регионе высока вероятность стихийных бедствий.

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