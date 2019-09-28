Объяснена разница между ОРВИ и гриппом

ОРВИ — это общее название респираторной вирусной инфекции, а грипп — одна из инфекций. Об этом сообщил специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает «Москва 24».

По его словам, большинство ОРВИ протекает относительно легко, а грипп может привести к опасным осложнениям. Специалист отметил, что заболевание гриппом начинается быстро — всего за час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов.

Тяжельников также назвал симптомы, по которым можно определить грипп: болевые ощущения в мышцах и суставах, сухой кашель, переходящий в кашель с мокротой, длительность выздоровления.

При ОРВИ температура тела не повышается до 39 градусов, присутствует слабость, но она не сопровождается болевыми ощущениями. ОРВИ длится не больше недели, а от гриппа нужно лечиться 7-10 дней.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!