Объяснена вера москвичей в чипирование

Москвичи верят в теорию заговора, согласно которой людям хотят вживить микрочипы под видом вакцины от коронавируса, по двум причинам. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко, передает «Москва 24».

Первой причиной психолог назвала страх. Она объяснила, что из-за пандемии коронавируса люди постоянно пребывают в страхе, однако человек не может постоянно испытывать настолько сильную эмоцию. Так как психика состоит из двух процессов — возбуждения и торможения — теория чипирования и является торможением.

Другой причиной Овчаренко назвала необходимость снятия с себя ответственности — людям нужно найти виноватого, потому что ответственность предполагает решение задач, и человек по объективным и субъективным причинам этого сделать не может.

Теория заговора, согласно которой миллиардер и филантроп Билл Гейтс строит планы по чипированию людей через программу прививок, активно распространяется на Западе и в России. Сам Гейтс все обвинения опроверг и отметил, что трудно что-то отрицать, потому что это глупо и странно.

В Москве, по последним данным, выявлено 191 069 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Больше 97 тысяч человек выздоровели, 2806 — умерли.

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