Объяснено мытье московских дорог в дождь

Поливомоечные машины работают во время дождя в Москве, чтобы лучше очистить город. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что даже во время дождя в городе на разных поверхностях скапливается грязь. «Поливомоечная машина под давлением моет улицу и всю размокшую грязь сбивает водоприемным устройством, и она уходит с улиц. Нужно вам провести стирку белья — вы же его сначала замачиваете, а потом начинаете отстирывать», — добавил чиновник.

Бирюков назвал такой способ уборки дорог московским изобретением.

В марте в сети появилось видео работы снегоуборочной машины на дороге, на которой нет снега. На кадрах видно, как по одной из столичных улиц едет снегоуборщик с включенными лопастями, а вслед за ним — грузовик, в который падает мусор вместо снега.

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