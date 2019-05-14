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Объяснено появление аварийных участков на московских дорогах

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Фото: Наталья Селиверстова/ РИА "Новости"

Основной причиной появления очагов аварийности на дорогах в Москве является превышение скорости. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), говорится на сайте столичной мэрии.

В организации добавили, что также причинами аварий становятся несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. «Последствия от аварий на больших скоростях самые тяжелые. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Это поможет сохранить жизни людей», — указали в ЦОДД.

В течение года ЦОДД планирует провести работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы, для этого оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности, а также изменять скоростной режим на ряде улиц.

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