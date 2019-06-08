Объяснено появление лосей в Москве

Лоси начали выходить в город из-за жары — в поисках воды и пищи. Об этом заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает в субботу, 8 июня, агентство «Москва».

По его словам, ввиду аномально жаркой погоды кормовая база у животных уменьшается в привычной им среде обитания. «Поэтому лоси выходят в городскую среду в поисках пищи и мигрируют через жилую застройку», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что несчастных случаев с участием лосей в последние годы зафиксированы не было и пугаться пришедшего во двор животного не стоит. «Поверьте, самим лосям в жилой застройке тоже очень страшно и некомфортно. Тем более что без помощи человека они зачастую не могут найти дорогу обратно», — объяснил собеседник агентства.

Кульбачевский обратил внимание на то, что во избежание частого выхода лосей в город необходимо организовать качественную их подкормку в национальном парке «Лосиный остров», а также полноценно перекрыть забором периметр парка.

В августе 2015 года сообщалось, что экологи предложили обустроить на МКАД в районе Лосиного острова переходы для лосей. Как рассказал сопредседатель Союза экологических общественных организаций Москвы Андрей Фролов, это необходимо, поскольку технологические тоннели под МКАД слишком узкие, и лоси не могут спокойно переходить из одной части заповедника в другую.

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