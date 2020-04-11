Объяснены правила пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Цифровой пропуск будут выдавать по заявлению, оформить его сможет каждый гражданин. При этом отмечается, что городские власти могут проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города.

Начать оформление пропусков можно будет с 13 апреля, однако действовать они начнут не сразу.

Цифровой пропуск необходим для поездки на любом личном и общественном транспорте. При этом ходить пешком в Москве на данный момент разрешено без специального пропуска. Москвичам напомнили, что не следует игнорировать установленные ограничения.

Части жителей Москвы пропуска не понадобятся. Так, служебные поездки без цифрового пропуска можно совершать военнослужащим, сотрудникам полиции, судьям, адвокатам и нотариусам, журналистам и охранникам.

Для поездок по работе в Москве можно будет получить многоразовый документ. Такие пропуска будут действовать до 30 апреля включительно.

В Москве на 11 апреля выявлено почти девять тысяч случаев заражения, 499 человек выздоровели, 58 — умерли.

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