Сегодня в 17:32

Объявлен победитель рыцарского турнира в Москве

Новости /
Фото: Владимир Астапкович/ РИА "Новости"

Победителем Турнира святого Георгия на фестивале «Времена и эпохи» в Москве стал оруженосец Илья Савельев. На бой он вышел взамен своего рыцаря, который получил травму, передает ТАСС.

Савельев сразился с опытным рыцарем из Белоруссии Дмитрием Свентицким и после напряженной борьбы одержал победу. Оруженосца посвятили в рыцари во время церемонии награждения, ему подарили копию меча XV века.

Турнир святого Георгия проходил на площадке фестиваля «Времена и эпохи» в парке Коломенское. За победу боролись 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.