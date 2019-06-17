Объявлен победитель рыцарского турнира в Москве

Победителем Турнира святого Георгия на фестивале «Времена и эпохи» в Москве стал оруженосец Илья Савельев. На бой он вышел взамен своего рыцаря, который получил травму, передает ТАСС.

Савельев сразился с опытным рыцарем из Белоруссии Дмитрием Свентицким и после напряженной борьбы одержал победу. Оруженосца посвятили в рыцари во время церемонии награждения, ему подарили копию меча XV века.

Турнир святого Георгия проходил на площадке фестиваля «Времена и эпохи» в парке Коломенское. За победу боролись 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России.

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