Объявлена дата начала отключения горячей воды в Москве

Горячую воду в Москве в рамках плановых мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону начнут отключать с 11 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

Он также напомнил, что срок отключения горячей воды в настоящее время не превышает десяти дней.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — пояснил Бирюков.

По его словам, все профилактические мероприятия планируется завершить до 1 сентября — за это время будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.

7 апреля стало известно, что отопление в Москве отключат уже в мае — это произойдет, когда температура воздуха на улице в течение пяти суток установится выше восьми градусов.

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