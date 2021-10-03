Объявление о смене названия остановки рассмешило россиян

Объявление о смене названия остановки общественного транспорта «Чертаново Северное» на юге Москвы рассмешило россиян. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На информационном листе написано, что со 2 октября остановка «Чертаново Северное» переименована в «Северное Чертаново». Администрация канала подчеркнула, что это «очень важные новости».

«Наконец что-то действительно важное», «Теперь мир не будет прежним», «Ой! Теперь и в паспорте регистрацию надо менять. Там тоже Чертаново Северное написано. Хотя в советское время было написано "Севастопольский район, Северное Чертаново"», «Что с Бутово? Когда уже переименуют в Бутово Южное?» — пошутили юзеры.

Ранее снимок дерева с приклеенными глазами в одном из дворов на западе Москвы развеселил россиян.