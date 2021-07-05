Объявлено об открытии крупнейшего в России прививочного пункта

Крупнейший прививочный пункт в России и один из крупнейших в Европе создан в Москве. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Его открытие состоится уже в понедельник, 5 июля, на территории Гостиного двора. Мощность площадки составит до шести тысяч человек в сутки.

Отмечается, что в павильоне работает целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников МФЦ и волонтеров, чтобы обеспечить посетителям быструю и комфортную прививку. «Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы — соответственно, увеличится и его пропускная способность», — заметил мэр.

Собянин также заявил, что прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, будет закрыт — из-за чрезмерного наплыва желающих получить вакцину и отсутствия нормальной социальной дистанции ввиду небольших помещений.

Градоначальник сообщил и о том, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили три миллиона москвичей. Кроме того, заболеваемость коронавирусом в столице, по его словам, снизилась за минувшую неделю.

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