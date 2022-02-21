Нумизмат из Подмосковья купил обычный червонец за десятки тысяч рублей
Аферист продал нумизмату из подмосковного города Одинцово обычный червонец за десятки тысяч рублей. Историей поделился Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, пострадавший собирает имперские рубли на протяжении последних четырех лет — его коллекция насчитывает уже 137 экземпляров. На очередном аукционе внимание россиянина привлекла золотая монета с изображением Николая II — десять рублей 1899 года выпуска. За лот мужчине пришлось отдать 47,2 тысячи рублей — по его словам, он перевел деньги на карту продавцу.
Однако когда нумизмат получил долгожданный конверт на почте, внутри он нашел не червонец царских времен, а десятирублевую монету 2011 года. Покупатель не знает, обманул его продавец, переставший выходить на связь, или подмену совершили сотрудники почты. По его мнению, разобраться во всем — задача полиции, куда он обратился незамедлительно.
Ранее в Москве на аукционе показали письмо Екатерины II о необходимости вакцинации.