Нумизмат из Подмосковья купил обычный червонец за десятки тысяч рублей

Однако когда нумизмат получил долгожданный конверт на почте, внутри он нашел не червонец царских времен, а десятирублевую монету 2011 года. Покупатель не знает, обманул его продавец, переставший выходить на связь, или подмену совершили сотрудники почты. По его мнению, разобраться во всем — задача полиции, куда он обратился незамедлительно.

Ранее в Москве на аукционе показали письмо Екатерины II о необходимости вакцинации.