Оценены перспективы сдавшей ЕГЭ восьмилетней москвички в МГУ

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая сдала в этом году ЕГЭ и захотела поступить на психологический факультет МГУ, не сформируется как специалист. Перспективы девочки в университете РИА Новости оценила преподаватель МГИМО и Московского института психоанализа Виктория Шиманская.

Психолог пояснила, что девочка, в виду своего юного возраста и отсутствия опыта, не может осознать, чего она действительно хочет в жизни. По мнению Шиманской, Теплякова может стать студенткой, которая сдает экзамены «для галочки».

«С точки зрения знаньевых вещей, она сможет это набрать, но с точки зрения воспитания и формирования себя как специалиста в других моментах, просто, скорее всего, в данном случае это будет явно недостаточный опыт», — заключила Шиманская.

Шиманская усомнилась в том, что университет поможет ребенку раскрыть свои таланты. Она добавила, что необходимо узнать мотивы ребенка, чтобы лучше понять, почему для нее важно в восемь лет получить высшее образование. Она также привела в пример истории раннего успеха из шоу-бизнеса, отметив, что заканчиваются они не очень удачно.

9 июля стало известно о восьмилетней москвичке Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ и получила аттестат 11 класса. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

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