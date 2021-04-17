Очередь из 300 человек выстроилась в Мавзолей Ленина после открытия

Мавзолей Ленина открылся для посетителей после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. В первый же день в усыпальницу выстроилась очередь из около 300 человек, передает «Комсомольская правда».

Впускают в Мавзолей посетителей в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты и после замера температуры. Во время посещения также напоминают о соблюдении установленной социальной дистанции.

Мавзолей Ленина закрыли с 17 ноября 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции, в марте там провели профилактические работы.

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