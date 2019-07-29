Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи

Поклонники метал-группы Rammstein еще ночью начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где состоится концерт немецких музыкантов. Соответствующие фото и видео опубликованы в социальных сетях.

На кадрах видно, что у стадиона уже выстроились сотни человек. Некоторые пришли подготовленными — нарисовали плакаты и купили немецкие флаги. «Самая приятная очередь в моей жизни», — говорится в комментарии к одному из снимков в Instagram.

Концерт Rammstein в Москве состоится вечером в понедельник, 29 июля. Европейский тур группы стартовал 27 мая в немецком городе Гельзенкирхен. 2 августа музыканты выступят в Санкт-Петербурге.

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