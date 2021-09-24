Очередь за новым iPhone выстроилась ночью в центре Москвы
Очередь за новой моделью iPhone выстроилась около магазина на Тверской улице. Первые покупатели пришли в центр Москвы в час ночи. Об этом сообщает РИА Новости.
К 08:00 в пятницу, 24 сентября, около re:Store, управляющего сетью фирменных магазинов Apple, собрались 30 человек. По словам покупателей, пришедших за новым гаджетом еще ночью, год назад они тоже оказались в числе первых обладателей прошлогодней модели iPhone, но тогда не было настолько сильного ажиотажа.
По данным телеканала 360, первый покупатель взял сразу три гаджета. Как рассказал мужчина, все смартфоны он купил для жены.
Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
Ранее в Москве выставили на продажу места в очереди за новым iPhone. В интернете появились следующие объявления с указанием цены: «Отстою в очереди за новым iPhone 13. 21.09 — 140 тысяч (с ночевкой), 22.09 — 110 тысяч (с ночевкой), 23.09 — 80 тысяч (с ночевкой)».
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