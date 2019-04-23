Очевидцы показали капающую в Лефортовском тоннеле воду

В сети появилось видео из Лефортовского тоннеля. Запись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

«Нет, это не автомойка, это Лефортовский тоннель в Москве. Говорят, протекает река Яуза», — говорится в сообщении. На видео, снятом из салона автомобиля, видна вода, капающая с потолка тоннеля. Машины едут по мокрой дороге, но серьезного подтопления на этом участке не наблюдается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в районе тоннеля затруднено. Средняя скорость машин там не превышает 10 километров в час.

Информация о подтоплении улицы Золоторожский вал, которая находится рядом с тоннелем, появилась днем 23 апреля. Позднее в ГБУ «Гормост» объявили, что скопления воды в тоннеле нет, передает «Интерфакс».