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Один человек погиб в результате пожара в центре Москвы

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Один человек погиб в результате пожара в центре Москвы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб в результате пожара, который произошел в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание на площади 50 квадратных метров произошло в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, 34к1. На данный момент горение ликвидировано.

Погибшая женщина была найдена в одном из помещений. Еще один пострадавший эвакуировался из горящего здания самостоятельно, позже его госпитализировали.

4 января при пожаре в квартире многоэтажного дома на Кавказском бульваре погибли три человека. Огнем были охвачены личные вещи и мебель, сама квартира была сильно захламлена.

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