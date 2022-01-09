Один из лидеров «Машины времени» порадовался распаду СССР

Один из лидеров легендарной группы «Машина времени» Александр Кутиков в беседе с «Мослентой» порадовался распаду СССР.

«Я слишком хорошо знал систему изнутри, поскольку мой дедушка был номенклатурным работником, и на Патриарших прудах мы жили не просто так. С детства я понимал всю ее двуличность и пакостность. Ее украсили красивым, но фальшивым фасадом и назвали Советским союзом», — поделился музыкант.

«Когда Советский союз в конце 80-х и начале 90-х превратился из империи зла в оплот свободы, это была огромная радость не только для нас, а для всего мира. Это вызвало и огромное удивление, и ни с чем не сравнимый интерес», — продолжил он. Кутиков отметил, что отношение к русским тогда поменялось в корне: их «страшно полюбили за то, что они отказались воевать со всем миром, к чему СССР готовился на протяжении долгих десятилетий».

В частности, изменилось отношение иностранцев и к группе «Машина времени», оно стало очень теплым. «Куда бы мы ни приезжали, где бы ни играли за пределами Советского союза, нас встречали очень по-доброму и с большим интересом», — подчеркнул собеседник «Мосленты».

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