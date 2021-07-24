Одинокая пассажирка московского метро растрогала пользователей сети
Фотография одинокой женщины в метро, читающей сообщения в смартфоне, показалась москвичам очень трогательной. Снимок был опубликован в группе «Москва моя» в Facebook.
«Одиночество в сети», — написала автор фото.
«Такое одиночество в моменте…», «Какое глубоко сосредоточенное выражение лица у девушки…», «Большинство людей так живет в мегаполисе. Город одиноких людей...» — комментировали участники сообщества.
Многие из них вспомнили популярный роман польского писателя Януша Вишневского «Одиночество в сети». Другие заметили, что на ум им приходит фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли и песня «Позвони мне, позвони».
Впрочем не все подписчики оказались так романтично настроены. Многие отметили, что девушка, возможно, переписывается с подружками, отвечает на рабочие сообщения или сосредоточенно ждет СМС от банка. «Вероятно, пришла выписка по кредитной карте», — предположил один из участников группы.
Ранее пассажиры московского метро обратили внимание на пенсионерку, одетую в кружева. Женщина танцевала под музыку, которую, кроме нее, никто не слышал.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!