Одноразовые перчатки заполонили улицы Москвы

Улицы столицы заполонили одноразовые перчатки. Фотографии с новым источником загрязнения приводятся в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Жители города стали массово выбрасывать на улицы использованные одноразовые перчатки, которые приобрели на фоне пандемии коронавируса.

«Люди стали выбрасывать одноразовые перчатки около магазинов. Шутят, что так теперь можно понять степень популярности той или иной торговой точки», — говорится в подписи к снимкам.

На кадрах показаны перчатки, выброшенные на дороги города.

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