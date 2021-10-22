Оголившуюся возле храма Василия Блаженного модель проверит СКР
Следственный комитет России (СКР) начал проверку вебкам-модели Lola Bunny, которая оголилась около храма Василия Блаженного и снялась на видео. О произошедшем сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
На опубликованном в СМИ ролике видно, как девушка показывает обнаженную грудь на фоне православного храма на Красной площади. Сообщается, что модель уже удалила все посты из своего Instagram-аккаунта и принесла извинения за свой поступок.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что случившимся заинтересовалась полиция. Сама девушка заявила, что ролик был снят несколько лет назад.
Следственный комитет сообщил, что проводит проверку «по факту нарушения права на свободу совести и вероисповеданий».
Ранее блогера Руслана Бобиева задержали за имитацию орального секса на Красной площади. Молодой человек выложил в Instagram снимок, где позировал на фоне храма Василия Блаженного. Перед ним на коленях стояла девушка, одетая в полицейскую куртку.