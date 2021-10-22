Оголившуюся возле храма Василия Блаженного модель проверит СКР

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что случившимся заинтересовалась полиция. Сама девушка заявила, что ролик был снят несколько лет назад.

Следственный комитет сообщил, что проводит проверку «по факту нарушения права на свободу совести и вероисповеданий».

Ранее блогера Руслана Бобиева задержали за имитацию орального секса на Красной площади. Молодой человек выложил в Instagram снимок, где позировал на фоне храма Василия Блаженного. Перед ним на коленях стояла девушка, одетая в полицейскую куртку.