Ограбившие москвича воры заставили его пойти с ними на шопинг

В Москве задержали воров, которые ограбили мужчину и заставили его пойти с ними на шопинг. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, грабители рассказали на допросе, что напали на прохожего и отобрали у него телефон и банковскую карту. Однако вместо того, чтобы спросить пин-код, они вынудили жертву пойти с ними по магазинам и расплатиться за их покупки.

Налетчиков вскоре вычислили и задержали прямо возле подъезда, когда те направлялись домой.

В марте сообщалось, что в Москве воры разобрали новый BMW X6 и оставили автомобиль стоять на пне и подставках. На фотографиях, размещенных в сети, запечатлена машина без дверей, капота, бамперов, багажника и фонарей.

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