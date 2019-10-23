Оказавшиеся в «Чертановуде» москвичи объявили войну киносъемкам

Жители микрорайона Северное Чертаново на юге Москвы, который считается одним из самых «кинематографических» в городе, пожаловались на регулярные киносъемки, мешающие их обычной жизни. Об этом в среду, 23 октября, пишет «Московский комсомолец».

В частности, москвичи сообщают, что из-за действий съемочных групп они не могут проехать во двор, зайти в дом или социальное учреждение. Кроме того, киношники шумят по ночам и в выходные — используют громкоговорители и чрезмерно яркие прожекторы, — а также оставляют после себя кучи мусора, требуют убирать автомобили и хамят окружающим.

«Мы живем на съемочной площадке, наш район превратили в какой-то Чертановуд!» — возмутился один из местных жителей. «Шум начался еще в 7:30. В субботу! Орут, галдят, машины воняют. С добрым утром. Мы спальный микрорайон. Нам не нужны эти съемки, которые мешают жить», — рассказал другой. «Было и такое: подогнали старые "Жигули", облили чем-то и подожгли. Полчаса точно она у них горела, чадила на весь район», — поведал третий. «Хамское поведение и блокировка дворов — это уже не дело. Нам постоянно приходится думать: нет ли сейчас съемок, не перегородили проезд?» — отметил еще один москвич.

В результате группа активистов района объявила сбор подписей против проведения киносъемок в Чертаново. Утверждается, что им удалось донести информацию о сложившейся ситуации до главы местной управы Александра Демина — он пообещал взять проблему под контроль.

Отмечается, что Северное Чертаново нередко используется кинопроизводителями в качестве декораций к фильмам в связи со своей архитектурой и необычной планировкой — практически вся его территория пешеходная. Например, там снимались такие кинокартины, как «Забытая мелодия для флейты», «Такси-блюз», «Дама с попугаем», «Горячие новости», «Еще один год», «Коробка» и «Притяжение». По задумке архитекторов, это якобы должен был быть «город в городе». В частности, большинство местных домов имеют общие холлы первого этажа со сквозным проходом — образующийся коридор в несколько сотен метров позволяет пройти все здание насквозь, минуя выход на улицу, чем горожане нередко пользуются в непогоду.

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