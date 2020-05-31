Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео

В Коммунарке охранник магазина «Дикси» решил наказать двух грабителей и побил их. Видео публикуют в воскресенье, 31 мая, «Московские новости» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 30 мая. На записи показано, как горожане пытаются разъединить схватившихся мужчину и охранника. В этот момент налетает второй вор, начинается массовая потасовка.

Мужчины борются. Затем охранник переворачивает преступника и бросает его на пол. Пользователи сети назвали сотрудника «Дикси» новым Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, угрожал пассажирам и попал на видео. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской ветке подземки.

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