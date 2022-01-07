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Охранники строящегося в Москве ЖК устроили массовую драку с рабочими

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Охранники строящегося в Москве ЖК устроили массовую драку с рабочими
Фото: «Саларьево Парк»

Рабочие из Северной Кореи, приехавшие на стройку корпуса жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» в Новой Москве, подрались с охранниками, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пятеро корейцев вышли работать в ночь, так как им обозначили большой план работ, которые необходимо было выполнить в кратчайшие сроки. Однако в этом им помешали охранники, которые отвечают за пропуск сотрудников на объект. Они встретили граждан Северной Кореи у ворот, потребовав договор с застройщиком. Из-за того, что рабочие не смогли показать бумаги, между людьми произошел конфликт, который в скором времени перерос в массовую драку. В результате случившегося пятерых корейцев доставили в больницу, а сотрудников ЧОПа отправили в отделение полиции для выясняется обстоятельства.

Ранее в массовая драка в Москве произошла из-за бутылки коньяка, которую не поделили две компании людей.

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