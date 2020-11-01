Октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Октябрь 2020 года в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, предыдущим рекордсменом был октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха составила 9 градусов. В текущем году среднесуточная температура второго месяца осени была равна 9,2 градуса.

Леус заметил, что, согласно прогнозам синоптиков, ноябрь в столице также будет теплым. Температура превысит норму на 1,5–2 градуса, а количество осадков будет меньше, чем должно быть.

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