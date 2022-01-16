Сегодня в 11:41
1 мин.

Олимпийский чемпион рассказал о проблемах с речью после избиения в Москве

Новости /
Олимпийский чемпион рассказал о проблемах с речью после избиения в Москве
Фото: @dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в своем Instagram рассказал о самочувствии после избиения в Москве. В частности, он упомянул о проблемах с речью.

32-летний спортсмен поблагодарил своих фолловеров за беспокойство о его здоровье и отметил, что потихоньку восстанавливается после полученных травм. Москвич объяснил, что сейчас редко выходит на связь, потому что врачи рекомендуют ему как можно меньше пользоваться телефоном. «Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Но я уверен, что скоро с ними справлюсь», — написал Соловьев.

Инцидент, в котором пострадал фигурист, произошел в ночь на 21 декабря 2021 года. Соловьев отдыхал вместе со свой возлюбленной, двукратной чемпионкой Европы по керлингу Анной Сидоровой. К девушке начали приставать хулиганы, молодой человек вступился за нее и был избит. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 18-летних злоумышленников. Сначала против задержанных составили административные протоколы, но позже в их действиях усмотрели состав преступления. Было возбуждено уголовное дело.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.