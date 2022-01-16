Олимпийский чемпион рассказал о проблемах с речью после избиения в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в своем Instagram рассказал о самочувствии после избиения в Москве. В частности, он упомянул о проблемах с речью.

32-летний спортсмен поблагодарил своих фолловеров за беспокойство о его здоровье и отметил, что потихоньку восстанавливается после полученных травм. Москвич объяснил, что сейчас редко выходит на связь, потому что врачи рекомендуют ему как можно меньше пользоваться телефоном. «Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Но я уверен, что скоро с ними справлюсь», — написал Соловьев.

Инцидент, в котором пострадал фигурист, произошел в ночь на 21 декабря 2021 года. Соловьев отдыхал вместе со свой возлюбленной, двукратной чемпионкой Европы по керлингу Анной Сидоровой. К девушке начали приставать хулиганы, молодой человек вступился за нее и был избит. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 18-летних злоумышленников. Сначала против задержанных составили административные протоколы, но позже в их действиях усмотрели состав преступления. Было возбуждено уголовное дело.