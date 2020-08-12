ОМОН приехал к посольству Белоруссии в Москве

К посольству Белоруссии в Москве приехали бойцы ОМОН. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале РИА Новости.

На фотографиях видно, что у здания дипмиссии стоят как минимум восемь служебных автомобилей. С другой стороны посольства выстроились люди, они аплодируют. Кто-то держит в руках плакат с надписью «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»).

Ранее 12 августа в Москве сфотографировали тренировки полицейских, в которых используются противоударные щиты. Издание Baza писало, что учения запланированные, однако с применением такой защиты они проводятся впервые за долгое время и связаны с протестами в Белоруссии.

В Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов 9 августа начались уличные столкновения силовиков и протестующих. Многие жители оказались недовольны официальными итогами, согласно которым победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ночь на 12 августа сообщалось, что ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Есть погибшие в ходе протестов.

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