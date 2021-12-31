Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок от шоу «Модный приговор»

Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок на Новый год от телепередачи «Модный приговор». Об этом рассказала сотрудница Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина на личной странице в Instagram.

Москвичка сообщила, что приняла участие в спецвыпуске модного шоу, после чего с ней связались его представители и предложили сделать подарки подопечным центра. Женщина и ее коллеги с радостью согласились.

От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. После поздравительной уличной программы они объявили, что передают подарки детям и оставили четыре мешка.

«Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда во всех мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — поделилась рассказчица.

Женщина связалась с работниками шоу, сообщила о произошедшем. Ей ответили, что подарки украли и что они напишут заявление в полицию. Она подчеркнула, что никаких извинений за сложившуюся ситуацию со стороны организаторов не поступило. Просить прощения у мам детей пришлось ей самой.

«Я не знаю, как все это объяснить. Как по мне, такой поступок — это, действительно, приговор… Только не модный, а бесчеловечный…» — заключила москвичка.

Ранее в Подмосковье у Деда Мороза украли подарки для детей.