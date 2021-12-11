Онколог рассказал об опасности омикрон-штамма для больных раком

Доктор медицинских наук, профессор, онколог Александр Серяков отметил, что для больных раком крайне опасно заражение коронавирусной инфекцией, в том числе омикрон-штаммом. Об этом сообщил MK.RU.

Врач рассказал, что сочетание COVID-19 с онкологическим заболеванием в 18 процентах случаев приводит к летальному исходу. Порядка 60 процентов больных раком и заразившихся при этом коронавирусом оказываются в реанимации. Из них каждого пятого подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Серяков отметил, что если новый штамм с высокой скоростью распространения вызовет новую вспышку в России, это приведет к дополнительным рискам для людей с онкологическими заболеваниями. Особенно это может коснуться пожилых пациентов с раком, которые находятся дома и пропускают плановые визиты в поликлинику.

Он добавил, что Минздрав уже готовит новые рекомендации по лечению пациентов в связи с новым омикрон-штаммом.

Ранее в России подтвердили два случая омикрон-штамма коронавируса.