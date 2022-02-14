Вирусолог рассказал об опасностях свиданий при омикроне

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал в День святого Валентина об опасностях свиданий в условиях пандемии и широкого распространения омикрон-штамма.

По словам эксперта, наиболее опасны свидания в закрытом помещении. «Но здесь одно дело, когда пара уединилась в своей квартире или в номере отеля тет-а-тет, а другое – если это кафе или ресторан, где, кроме вас, есть большое количество посетителей. В целом чем больше людей вокруг вас, тем опаснее свидание», — уточнил врач.

Кроме того, медик отметил, что вирус хорошо сохраняется на поверхности стекла и металла. То есть если официант болен и вирус от него попал на столовые приборы и посуду, посетители могут заразиться, предупредил Болибок.

Говоря о цветах, которые обычно дарят на День влюбленных, врач посоветовал просить флористов упаковывать букет в обычную или крафтовую бумагу, так как на ней не задерживаются частицы вируса, в отличие от пленки. При этом вирусолог добавил, что валентинки тоже лучше выбирать или делать самим из бумаги. «Если валентинка блестящая, значит, она ламинирована полимерным покрытием, вирус с нее легко передается человеку», — отметил специалист.

Иммунолог напомнили и про поцелуи. Он рассказал, что при поцелуе в губы передача заболевания от зараженного человека практически гарантирована: вирус находится в слюне. При этом врач опроверг слухи о том, что вирусом можно заразиться половым путем.

«В целом наиболее безопасна ситуация, когда у человека есть свежая прививка. Вакцинированные люди могут чувствовать себя более-менее защищенными. Под свежей я подразумеваю прививку, которая была сделана за последние три месяца», — заключил доктор.

Ранее врач рассказал о новом болезненном симптоме при заражении омикроном.