«Опасный для жизни бардак» на пешеходном переходе в Москве попал на видео

В комментариях участники сообщества узнали попавший на видео переход. При этом подписчики отметили, что на месте съемки есть знак о запрете разворота налево, который также показан в ролике. Автор видео отметила, что автомобилисты рядом с переходом грубо нарушают разметку, при этом сама она никогда не видела поблизости сотрудников ГИБДД.

«Сейчас проезд прямо и налево запрещен. Народ ездит по старой памяти. Странно, что нет камеры», — написал один из участников сообщества. Некоторых подписчиков видео испугало. «Ужас! Как вы там живете?» — писали пользователи сети.

Ранее на видео попал момент наезда известной девушки-блогера на ребенка в Москве. Мальчик выжил, но получил серьезную травму головы.