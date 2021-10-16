«Опасный для жизни бардак» на пешеходном переходе в Москве попал на видео
Жительница столицы поделилась видео автомобилей, разворачивающихся в опасной близости от пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути в районе Преображенской площади в Москве. Ролик был опубликован в Facebook-группе «Сокольники Соседи».
«Этот жизненно опасный бардак мы преодолеваем каждый день», — написала автор видео.
В комментариях участники сообщества узнали попавший на видео переход. При этом подписчики отметили, что на месте съемки есть знак о запрете разворота налево, который также показан в ролике. Автор видео отметила, что автомобилисты рядом с переходом грубо нарушают разметку, при этом сама она никогда не видела поблизости сотрудников ГИБДД.
«Сейчас проезд прямо и налево запрещен. Народ ездит по старой памяти. Странно, что нет камеры», — написал один из участников сообщества. Некоторых подписчиков видео испугало. «Ужас! Как вы там живете?» — писали пользователи сети.
Ранее на видео попал момент наезда известной девушки-блогера на ребенка в Москве. Мальчик выжил, но получил серьезную травму головы.