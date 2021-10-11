Оперная певица рассказала о травме при «сожжении на костре» в Большом театре

Оперная певица Маквала Касрашвили рассказала о получении травмы при «сожжении на костре» в Большом театре, передает РЕН ТВ.

Артистка вспомнила, что однажды упала в финале оперы «Орлеанская дева». «Когда меня "жгли на костре", а снизу "полыхал" огонь и дым. Рабочий не успел вовремя закрепить один из четырех тросов, на котором меня поднимали», — вспомнила певица.

Из-за этого площадка, на которой исполнительница стояла, перевернулась на высоте пяти метров. Она упала на сцену, получила травму: сломала руку. При этом она не припомнит случая, когда артисты погибали на сцене Большого театра.

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