Описан способ проезда в московском метро за два рубля

Департамент транспорта Москвы запустил пилотный проект «Время ранних», благодаря которому жители столицы смогут ездить в подземке за два рубля. Новый способ экономии описан на сайте ведомства.

Скидка в размере до 22 рублей предоставляется в рабочие дни с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Поездки также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. Соответствующий эксперимент сейчас действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Отмечается, что до конца года все пользователи Mir Pay могут ездить в метро и на МЦК со скидкой 20 рублей, и на двух линиях метро она суммируется со скидкой по проекту «Время ранних». Таким образом проезд в подземке составит всего два рубля.

По данным дептранса, за первый день скидками воспользовались почти 80 тысяч горожан. Эксперимент «Время ранних» завершится летом 2021 года.

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