Описана история школьной формы в Москве

Министерство просвещения России запустило акцию, в которой историки рассказывают интересные факты о школьной форме в Москве. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Москва 24».

По указу, подписанному в 1948 году, было введено обязательное ношение формы в школах. Девочки носили белые праздничные и черные повседневные платья с фартуками. Кроме того, они были обязаны заплетать косички, находясь в школе. У мальчиков были введены гимнастерки и фуражки. Отмечается, что форма изначально была заимствована с той, что носили ученики в Российской империи.

Во время оттепели — 1953-1964 годы — начали изготавливать ткани из шерсти, что повлияло на изменения в школьной форме. В ней было жарко, также материал быстро изнашивался. Однако, отметили историки, уже можно было приобрести школьную одежду в магазине «Детский мир» на Лубянке или же заказать пошив в ателье. В советское время самой известной мастерской считалась «Машенька».

По словам историков, при правлении Леонида Брежнева форма снова изменилась — старые гимнастерки мальчиков заменили пиджаками и строгими брюками. У девочек появилась возможность носить максимально короткие платья — немного выше колена.

Начиная с 1992 года в школах разрешили носить вольный вариант одежды классического стиля. Однако осталась традиция надевать фартуки на последний звонок, которой и сейчас верны многие россияне.

В настоящее время школьники смогут отметить выпускной только в формате онлайн-встречи, так как Москва сохраняет режим самоизоляции. ЕГЭ переносится на июль и август.

В начале апреля сообщалось, что московским школьникам помогут подготовиться к выпускным экзаменам, а также проверить свои знания по всем предметам с 1 по 11 классы на онлайн-платформе «Мои достижения». Все результаты сохраняются в личном кабинете. Детальный разбор доступен по каждой пройденной работе. Уточняется, что проверкой занимаются члены предметных комиссий ГИА.

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