Описана жизнь еврейской семьи на самоизоляции в Москве

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган описал жизнь своей семьи во время действия в Москве карантинных мер из-за коронавируса. Его рассказ приводится на сайте Московского еврейского общинного центра.

По словам Когана, несмотря на режим самоизоляции, ему приходится много работать, освещая активную деятельность Берла Лазара, который в период пандемии продолжает заниматься делами общины: помогать нуждающимся, проводить различные онлайн-мероприятия, уроки и совместные молитвы в Zoom. При этом пресс-секретарь раввина признался, что проводит много времени с детьми и периодически выходит с ними гулять на улицу.

«Выходим не дальше 100 метров от дома минут на 30 с детьми, чтобы они погоняли по тротуару на роликах, а младший сынишка посмотрел на лошадок (рядом с домом загон)», — рассказал Коган.

Он также отметил, что даже дома и он сам, и члены его семьи продолжают следить за собой. «Я с трудом представляю еврея, который ходит весь день в пижаме. Ведь утро начинается с молитвы шахрис, а на молитве надо выглядеть прилично», — пояснил Коган. По его словам, он также старается делать зарядку и больше читать, а его супруга начала осваивать йогу.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. С 12 мая в городе вводится обязательный режим использования масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте и других общественных местах. За его нарушение предполагается штрафовать на 4 и 5 тысяч рублей.

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