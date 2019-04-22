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Определен график отключения горячей воды в Москве

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа. Об этом сообщается на сайте Московской объединенной энергетической компании в понедельник, 22 апреля.

Более точные даты и сроки жители могут узнать при помощи специального информационного сервиса, доступного на портале: пользователю достаточно указать свой адрес проживания.

Отмечается, что максимальная продолжительность работ составляет 10 дней, в среднем же, в зависимости от масштабов, они могут занимать от одного до девяти дней. Кроме того, в нескольких тысячах зданий отключение горячей воды не производится.

В указанный период осуществляется подготовка московских домов к зиме. «Проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, ведется замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», — говорится в сообщении.

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