Определен маршрут Бирюлевской линии метро

Утверждена предварительная трассировка первого участка планируемой Бирюлевской линии метро, сообщается на сайте столичного Стройкомплекса. На данном участке планируется построить девять станций.

Как рассказал заммэра Марат Хуснуллин, линия стартует на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», где организуют пересадку с одноименной станции Московского центрального кольца. Вторая станция будет в Нагатинской пойме с пересадкой на «Технопарк» Замоскворецкой линии. Третья разместится в Нагатинском затоне, где будет пересечение со строящейся Большой кольцевой линией. Четвертая расположится в Курьяново, где метро еще нет.

Пятая станция будет построена на Кавказском бульваре в Царицыно, шестая — на Бакинской улице в том же районе. Две следующие станции будут расположены вдоль Липецкой улицы в районе Бирюлево Восточное, а девятая — на Востряковском проезде в Бирюлево Западное.

Хуснуллин отметил, что конечная станция будет соединена со вторым Московским центральным диаметром. Также Бирюлевская линия получит возможность продления до Щербинки и далее в Новую Москву.

Стройкомплекс не уточняет сроки строительства новой линии, но, как пишет «Российская газета», вероятно, ее возведут после 2025 года.

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