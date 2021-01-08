Определен самый «грязный» месяц в Москве

Октябрь стал самым «грязным» месяцем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, пишет РИА Новости.

Именно в этом месяц было зафиксировано наибольшее число дней с неблагоприятными метеоусловиями. В целом по городу средние концентрации основных загрязняющих веществ осенью 2020 года не превысили установленных нормативов.

Ранее сообщалось, что самым загазованным районом Москвы из-за большого транспортного потока стало Садовое кольцо с худшими показателями на Таганской площади и на Якиманке.

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