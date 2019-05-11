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Определен самый загруженный автомобилями район Москвы

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

Определен район Москвы, через который проезжает больше всего автомобилей. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованном в Twitter.

«Найден столичный район, через который проезжает больше всего машин — это — барабанная дробь — Выхино-Жулебино» — говорится в сообщении. В ЦОДД уточнили, что ежедневно там проезжают более трех миллионов автомобилей.

По данным организации, на первых майских праздниках число авто в городе было на 20 процентов меньше, чем в последнюю рабочую неделю апреля.

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