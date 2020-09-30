Определены самые красивые станции московского метро

Пассажиры московского метро назвали девять самых красивых станций, которые открылись за последние пять лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Telegram-канала «Едем по Москве».

Больше всего голосов набрала станция «Савеловская» Большой кольцевой линии. На втором и третьем местах расположились станции «Рассказовка» и «Румянцево» соответственно.

Также в список самых красивых новых станций вошли «Котельники», «Фонвизинская», «Селигерская», «Новопеределкино», «Окская» и «Лефортово».

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