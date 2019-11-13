Определены самые раздражающие пассажиры московского метро
Пользователь RealEstet777 опубликовал на портале Pikabu рейтинг типов пассажиров московского метрополитена, вызывающих раздражение.
Всего он выделил пять видов особо раздражающих пассажиров. Первыми из них стали «кладоискатели» — люди, которые уверенной походкой идут к турникету, а затем замирают в поисках транспортной карты. «Естественно, турникет оказывается на это время полностью заблокированным, потому что приведенный человек подобно собаке на сене ни сам не пойдет, ни вам не уступит», — объяснил юзер.
Второй вид пассажиров — «бегуны». Они, желая сократить время нахождения в метро, не обращают внимания на стоящих на эскалаторе, задевают самих людей или их багаж, отмечает автор поста.
Еще одни, наиболее раздражающие пассажиры, — «массовка». Это люди, встающие перед дверьми и мешающие нормальному выходу пассажиров, что, по словам юзера, приводит к задержкам составов.
«Часовые» расположились на четвертой строчке рейтинга пользователя Pikabu. «Эти пассажиры, подобно средневековым стражникам, стоят по обе стороны дверей, облокотившись на поручни», — уточнил автор. Он добавил, что «часовые» становятся помехой для входа и выхода других людей, но их это не особо заботит, пока кто-то не зацепит провода их наушников.
И последними в рейтинге самых раздражающих пассажиров метро стали «гонщики», которые в основном встречаются на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Они, как объяснил юзер, «лезут» со своим транспортным средством, будь то велосипед или самокат, в переполненные вагоны и на эскалаторы, пачкая сиденья и одежду посторонних людей.
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