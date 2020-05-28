Опубликована карта для прогулок в Москве

Власти Москвы опубликовали карту для прогулок в Москве. Она доступна на сайте мэра и правительства столицы.

На сайте можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома. Для этого необходимо ввести адрес своего дома. После этого на интерактивной карте появится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.

Дома разбиты на шесть групп. Жильцам домов первой группы будет разрешено гулять 1, 3, 6, 9, 10 и 14 июня, второй — 1, 3, 7, 9, 11 и 13 июня, третьей — 2, 4, 6, 10, 12 и 14 июня, четвертой — 2, 4, 7, 10, 12 и 13 июня, пятой — 3, 5, 6, 8, 10 и 14 июня, шестой — 3, 5, 7, 8, 10 и 13 июня.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

По новому правилу, без ограничений заниматься спортом на открытом пространстве можно ежедневно, но только до 9 утра. Кроме того, важно помнить, что просто так можно выйти в парк или сквер с 9 утра до 21 часа, причем не более трех раз в неделю.

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