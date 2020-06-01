Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за последние сутки выявили 2297 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в столице зафиксировали 183 088 случаев заражения, выздоровели 82 239 человек, умерли 2553.

В Московской области тем временем насчитывается 728 случаев за сутки, а с начала пандемии — 39 723, выздоровели 8422, умерли 473.

Всего в России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.

27 мая сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. Он отметил, что, несмотря на смягчение ограничений, говорить об отмене режима самоизоляции рано, так как риск заразиться все еще сохраняется.

C 1 июня произошло ослабление части ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника вновь заработали непродовольственные магазины и предприятия по предоставлению бытовых услуг. Также местным жителям разрешили прогулки и занятия спортом на улице — но только по графику.

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